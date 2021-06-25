مخطط إرهابي وحادث طعن.. يوم صعب في ألمانيا

اعتقلت الشرطة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، شابا يشتبه في إعداه هجوم كبير بدوافع إرهابية في ألمانيا.

ووفق مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن عناصر الشرطة في بادن فورتمبيرغ "جنوب غرب"، بناء على مذكرة من الإدعاء العام ورئاسة الشرطة الجنائية.

ونقلت المجلة عن مصادر أمنية، مساء الجمعة، أن "الشاب البالغ من العمر 21 عاما تعرض للاعتقال عند محاولته عبر الحدود بين فرنسا وألمانيا".

وأضافت: "حاول الشاب خلال الأيام الماضية، شراء بندقية هجومية آلية بالكامل في ألمانيا".

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الشاب من الإدعاء العام الألماني يوم الجمعة. ويخضع حاليا للتحقيق للاشتباه في تخطيطه لهجوم خطير يهدد الدولة، ومحاولة الحصول على سلاح حرب".

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم الذي عاش في فرنسا لفترة طويلة وكان ينوي تنفيذ هجومه في ألمانيا، ينتمي إلى تنظيمات إسلاموية متطرفة، وتشتبه السلطات في حصوله على تعليمات عن كيفية إعداد العبوات الناسفة والحارقة غير التقليدية، ونقل هذه التعليمات إلى أشخاص آخرين مازلوا مجهولين للسلطات.

وصادرت الشرطة خلال تفتيش المشتبه به، هواتف خلوية بالإضافة إلى نقود يعتقد محققون إنها كانت مخصصة لشراء أسلحة.

في الوقت نفسه، فتش ضباط الشرطة الفرنسية، شقة المشتبه به في فرنسا بمشاركة مسؤولين من الشرطة الجنائية.

وحتى الآن، لا يعرف على وجه الدقة هدف الهجوم الذي خطط له المشتبه به في داخل ألمانيا، ولا يزال التحقيق مستمرا.

ويأتي توقيف المشتبه به، بالتزامن مع مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 6 آخرين بعضهم في حالة خطرة، الجمعة، في هجوم طعن نفذه شاب صومالي، بمدينة فورتسبورغ جنوبي ألمانيا.