إيطاليا تحظر سيارات الديزل والبنزين في 2040

تعتزم إيطاليا حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، مع وضع خطة تتضمن برامج تحفيز لشراء سيارات صديقة للبيئة.

وقال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، إن الحكومة ستتخذ قريبا قرارا بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق الحظر اعتبارا من عام 2040 على أقصى تقدير.

وأوضح ، جيوفانيني،حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن شركات صناعة السيارات ستكون جزءا من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف حيث تتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

كان عدد من الدول الأوروبية قد أعلن خططا مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، اعتبارا من 2040.

في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات اعتبارا من عام 2035 أي قبل 5 سنوات من فرنسا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، في "قمة المناخ" نهاية أبريل/ نيسان الماضي، على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.