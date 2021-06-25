قبيل نهاية رئاسته.. ريفلين في ضيافة بايدن الإثنين

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في واشنطن، الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين إلى زيارة واشنطن، وسيستقبله في البيت الأبيض، الاثنين المقبل".

وكانت ساكي، أكدت في تصريحات سابقة، أن "زيارة ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين حكومتينا وشعبينا".



وتابعت أن "الرئيس ريفلين يقترب من نهاية رئاسته، وهذه الزيارة ستكون تكريما للجهود الدؤوبة التي بذلها من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين على مدى سنوات عديدة".

وستأتي زيارة ريفلين قبل وقت قصير من انتهاء فترة رئاسته التي استمرت 7 أعوام في يوليو/تموز المقبل، حيث انتخب إسحق هرتزوج رئيسا جديدا لإسرائيل هذا الشهر في انتخابات وضعت نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل.

وحول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قالت بساكي، إنه "سيتم نقل عدد من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الانسحاب الكامل المحدد له في سبتمر/أيلول المقبل".

وأضافت أن "قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها على الأرض في أفغانستان، حيث سيتم إعادة هيكلة القوات وستقوم واشنطن بمواصلة بناء ودعم الجيش الأفغاني".

وتابعت: "إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان.. يعني ذلك أن طالبان كانت ستطلق النار مرة أخرى على القوات الأمريكية في الأول من مايو/أيار، ولو تركنا قواتنها هناك لأصبحوا تحت الخطر".

وأشارت إلى أن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتضمن الاحتفاظ بالتمثيل الدبلوماسي والحماية الأمنية لدبلوماسيتنا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال لقائه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على دعم الولايات المتحدة الدبلوماسي المستمر لعملية السلام الأفغانية.

وأمر بايدن بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول في ذكرى هجمات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأفغاني في واشنطن، لبحث عملية انسحاب القوات الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء يهدف إلى العمل عن كثب مع الحكومة في كابول لضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذا لجماعات إرهابية تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية.