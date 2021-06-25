الرئيس الأمريكي: الشراكة مع أفغانستان لن تنتهي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشراكة مع أفغانستان لن تنتهي، بل ستُعزز، ومن حق الشعب الأفغاني تحديد مستقبل بلاده.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مسؤولين أفغان بينهم الرئيس أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة والوطنية عبدالله عبدالله، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.



قال الرئيس بايدن اليوم الجمعة خلال الاجتماع، إن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان "لم تنته.. إنها ستستمر" رغم الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الأفغان بحاجة إلى تقرير مستقبل بلادهم"، فيما أكد الرئيس الأفغاني أن بلاده "تدخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن قوات الأمن الأفغانية استعادت ست مقاطعات اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يحترم قرار بايدن والشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان تدخل مرحلة جديدة.

وتابع "نحن مصممون على الوحدة والتماسك".

ويمكن أن يكون اجتماع المكتب البيضاوي أمر مهم لغني ولأي مساعدة أمريكية جديدة لأنه سيمثل تأكيدا على دعم بايدن للزعيم الأفغاني في مواجهة المكاسب التي تحققها حركة طالبان والتفجيرات وعمليات الاغتيال والزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والمشاحنات السياسية في كابول.

وقال رونالد نيومان سفير الولايات المتحدة السابق إلى كابول "في وقت تتهاوى فيه الروح المعنوية وتتدهور فيه الأمور فإن أي شيء يمكن لأحد أن يفعله لدعم المعنويات وتعزيز الحكومة هو أمر يستحق التنفيذ، دعوة غني إلى هنا مؤشر قوي على أننا ندعمه".

لكن استقبال بايدن يأتي بعد أشهر من ضغط مسؤولين أمريكيين على غني ليتنحى لإفساح الطريق أمام حكومة انتقالية بموجب مسودة اتفاق سياسي طرحوها في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

وقبل ساعات من الاجتماع قال بايدن على تويتر إنه يتطلع للاجتماع ، وأنه مع استمرار انسحاب القوات الأمريكية نؤكد دعمنا المستمر للشعب الأفغاني".

وطلب بايدن من الكونجرس إقرار تخصيص 3.3 مليار دولار من المساعدة الأمنية لأفغانستان العام المقبل وسيرسل ثلاثة ملايين جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وبعد عقدين من الحرب، من المقرر أن تنسحب قوات تابعة لـ36 دولة مشاركة في مهمة الدعم لحلف الأطلسي في أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.



ويأتي الخروج النهائي للقوات الأجنبية وسط تصاعد القتال بين طالبان والقوات الأفغانية في عدة أقاليم.