موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. بئر برهوت وانهيار في تركيا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
شددت مالطا، من قيودها على السائحين القادمين من بريطانيا، والذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، في محاولة لاحتواء انتشار سلالة دلتا.
دشنت شركة طيران الإسكندرية أولى رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمعدل رحلتين أسبوعيا.
تكثر القصص والأساطير حول بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة، في شرق اليمن، ويعتقد الناس أنها مسكونة من الجن.. فما قصتها؟
تقلص عدد الزوار الأجانب إلى تركيا لنحو 936 ألفا و282 في مايو/أيار، ما يشكل نسبة ضئيلة من 4 ملايين زاروا البلاد في 2019 قبل الجائحة.
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