الحرس الإيراني: إسرائيل وراء الهجوم على مبنى "الطاقة الذرية"

اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء هجوم وقع الأربعاء واستهدف أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمدينة كرج الواقعة غرب محافظة طهران.

وكتب الحساب الرسمي لمليشيا الحرس الثوري الإيراني عبر "تويتر" و تطبيق "تليجرام"، "إحباط وتحييد الأعمال التخريبية للعدو جاءت نتيجة يقظة قواتنا، وهذا لا يعني عدم الرد على هذه الأعمال في قلب إسرائيل".



وهذا هو أول اعتراف رسمي من طهران بوقوف إسرائيل وراء الهجمات التي استهدفت مؤخراً مبنى تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وعلى الرغم من عدم إعلان أحد مسؤوليته عن الهجوم، فإن المواقع النووية الإيرانية كانت على قائمة الأهداف الإسرائيلية.

وكان مسؤول رفيع المستوى في قاعدة الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني، أكد مساء الأربعاء، تعرض أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الذي يقع غرب العاصمة طهران لهجوم صباح اليوم.

وقال المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء "مهر" الرسمية، إن "حادثاً وقع في أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم يكن هجوماً بطائرة مسيرة على الإطلاق"، مضيفاً "هذه المسألة لا علاقة لها بمنطقة مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".



وأوضح وهو يشير إلى الهجوم "ولكن من المحتمل أن يكون عملاً أمنياً وليس بهجوم طائرة مسيرة، وما حدث في هذا المنطقة غرب طهران لم يكن ضمن مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وقالت طهران إنها أحبطت محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن "العملية لم تسفر عن خسائر مادية أو سقوط ضحايا ولم تؤثر على أنشطة إيران النووية"، مضيفة إن "الجهات المعنية تحقق في استهداف المبنى التابع لمنظمة الطاقة الذرية وهوية الجهة التي تقف وراءه".

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، تعرضت منشأة نطنز بمحافظة أصفهان إلى هجوم أدى إلحاق أضرار كبيرة فيها من بينها توقف تخصيب اليورانيوم وخروج بعض أجهزة الطرد المركزي عن الخدمة، وكانت هذه المنشأة النووية قد تعرضت لهجوم مطلع يوليو/تموز العام الماضي.