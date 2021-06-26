أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الجمعة، أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.
وقال دوكي في بيان رسمي "إنه هجوم جبان... نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية" مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت "تهديدا قاتلا".
وأفادت صحيفة "Semana" وقناة "Noticias Caracol" بأن الحادث وقع في ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتي دي سانتاندير شرق البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.
وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".
وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييغو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار على مروحية تقل رئيس كولومبيا.. والسلطات تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.