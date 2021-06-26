بـ9 صفحات.. الاستخباراتية الأمريكية تعترف بالأطباق الطائرة

أكد تقييم للاستخبارات الأمريكية تم تقديمه إلى الكونجرس أن قائدي الطائرات العسكرية على مدى السنوات، سجلوا أكثر من 100 مرة، مرور طائرات عالية السرعة لم يتم تتبع أو تحديد أصلها.

ويعد التقرير الذي يتألف من 9 صفحات بعنوان "تقييم تمهيدي" أول اعتراف رسمي من الحكومة الأمريكية برؤية الأجسام الطائرة المجهولة بعد عقود من التكهن والانجذاب بين من يصدقون وجود أجسام طائرة مجهولة، والسخرية من جانب آخرين يرفضون فكرة زيارة طائرة كائنات فضائية للأرض.



وقال التقرير الذي طال انتظاره إن نتائجه تم التوصل إليها من خلال 144 تقريرا صادرا عن مصادر متعددة للحكومة الأمريكية.

وأضاف التقرير إن من بين هذه التقارير، كان هناك 88 ملاحظة تم الحصول عليها من أجهزة استشعار متعددة. ولم يوضح التقييم أصل أو مصادر الأجسام الطائرة المجهولة كما لم يستبعد إمكانية أن تكون الطائرة أصلها كائنات فضائية.