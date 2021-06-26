سعر الدولار في مصر اليوم السبت 26 يونيو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 26 يونيو 2021، في تعاملات شركات صرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وساهم استمرار استقرار سعر صرف الجنيه، في ثبات متوسط أسعار السلع في السوق المصري، ومعدل التضخم ضمن المستهدف من البنك المركزي المصري، خلال الفترة الأخيرة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في عدة بنوك، منها، التجاري الدولي، والكويت الوطني، والإسكندرية، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، والاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

وقال صندوق النقد الدولي إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا مما يسمح للسلطات بسحب 1.7 مليار دولار.

أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.252 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.