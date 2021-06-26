تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 26 يونيو 2021

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 26 يونيو 2021، خلال تعاملات محدودة بماكينات الصراف الآلي و شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت، أمام العملات العربية، والأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

الدفعة الأخير من قرض الصندوق

وترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الخميس، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تأتي بينما تمضي مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

وبدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووافق الصندوق، الأربعاء، على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.252 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار إغلاق الأمس.