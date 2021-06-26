تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 26 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 26 يونيو 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 5 بنوك هي الأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

زيادة الأجور والمعاشات

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات، ومنح علاوتين للموظفين بقيمة وصلت لنحو 38.5 مليار جنيه( 2.47 مليار دولار)

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه ( 1.987 مليار دولار).

وفي سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ( 480.76 مليون دولار).

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، عند نحو 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري عند 4.252 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.