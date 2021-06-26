تشكيل الحكومة الجزائرية.. تبون يبدأ المشاورات

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، وفاز بها الحزب الحاكم.

وكان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد قدم استقالة حكومته الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.



وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل بعجي برفقة بأعضاء من المكتب السياسي".

وتابع :"كما استقبل الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده عبدالوهاب آيت منقلات، رئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى 1%".

ولم يقترح تبون أي اسم لتولي مسؤولية الحكومة "كما ذكر أبوالفضل بعجي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء".

وأضاف أن "الرئيس لم يعرض عليّ المنصب، فالدستور لا يلزمه" بذلك، لكن "ننتظر أن يكون عدد وزرائنا في الحكومة هو الأكبر بحكم أن الشعب أعطانا المرتبة الأولى في البرلمان".

وينص الدستور الجزائري على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما أن يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، وإما من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه.

وينتظر أن تستمر المشاورات "حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري" الأربعاء.

وبحسب هذه النتائج حلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407 مقاعد، يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً.

أما المرتبة الثالثة فكانت لحركة مجتمع "السلم" التي حصدت 65 مقعداً، وحلّ في المرتبة الرابعة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الحليف التقليدي لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً.