قاض لبناني يرفض نعته بـ"الخيانة" بعد إطلاقه سراح "عميل"

رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية بالانتداب القاضي فادي عقيقي، ما تم تداوله حول إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني.
وقال القاضي عقيقي، في بيان صحفي السبت، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودون مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله".
وأشار إلى أنه "لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني".
وأكد أنه "لا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون".
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت أمس الجمعة بأن القاضي فادي عقيقي أعطى إشارته لأمن مطار بيروت بالسماح للعميل الغضبوني بمغادرة لبنان.
وكان جهاز الأمن العام اللبناني أوقف الغضبوني في شهر يونيو/حزيران الجاري بناء على إشارة تضع من قبل الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
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