795 ألف دولار..كولومبيا ترصد مكافأة للإبلاغ عن مهاجم طائرة الرئيس

أعلنت الحكومة الكولومبية رصد مكافأة مقابل أي معلومات تسمح بالقبض على منفذي الهجوم الذي استهدف مروحية كان يستقلها الرئيس إيفان دوكي.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو في فيديو صور بمدينة كوكوتا شمال البلاد: "ستقدم مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو، "حوالى 795 ألف دولار" للشخص الذي يقودنا للعثور على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي".



وقال المدير العام للشرطة خورخي فارغاس، إن أعيرة نارية أطلقت على المروحية الرئاسية من منطقة في المدينة القريبة من المطار أثناء إقلاعها.

وقال فارغاس إنه "تم نشر فريق بحث في هذه المنطقة وعثر على سلاحين" هما رشاش كلاشنيكوف يجري التحقيق في ترقيمه وبندقية عيار 7,52 "تحمل شعار الجيش الفنزويلي".

وكان الرئيس دوكي يسافر مع وزيري الدفاع والداخلية، وأظهرت صور نشرتها الرئاسة عدة ثقوب نتيجة الرصاص في ذيل الطائرة ومروحتها.

لم يصب أي من الركاب.

وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية الهجوم.

وتشهد المنطقة التي نفذ منها الهجوم قتالا بين منشقين عن منظمة فارك المتمردة السابقة، والعديد من الجماعات المسلحة على عائدات تهريب المخدرات، باستغلال سهولة عبور الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.