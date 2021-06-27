ترامب في أول فعالية حاشدة.. إشادة باتفاقيات السلام وهجوم على إيران

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، باتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل ووصفها بـ"العظيمة"، وشن هجوما على إيران.

جاء ذلك في أول خطاب خلال فعالية انتخابية لدعم مرشح جمهوري لعضوية مجلس النواب في ولاية أوهايو.

وأضاف ترامب أنه "كان سيختتم السلام في الشرق الأوسط بالكامل إذا كان لا يزال في منصبه"، قائلا: "لو كنت هناك، لكنا قد انتهينا تمامًا".

وتابع مهاجما الرئيس الأمريكي الحالي: "جو بايدن يبدد كل هذا الاحترام الذي حصلنا عليه بشق الأنفس".





نووي إيران

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن "الاتفاق النووي الإيراني كان (مجنونًا) والرئيس بايدن يسعى الآن للعودة إلى الالتزام به.

وكان ترامب يصف الاتفاق بأنه "مروع وما كان ينبغي إبرامه أبدا. ولم يحقق الهدوء ولا السلام ولن يحققهما أبدا".



وطوال فترة توقيع الاتفاق النووي الإيراني منذ عام 2015، لم تلتزم إيران بالحد من برنامجها النووي.

انتخابات 2024

وألمح ترامب مرة أخرى إلى الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، وأخبر الحشد أوهايو، بأنه بصدد الترشح والفوز في الانتخابات.

وقال الرئيس السابق، وسط تصفيق هائل وهتافات: "لقد فزنا بالانتخابات للمرة الثانية ومن الممكن أن نفوز بها للمرة الثالثة، هذا ممكن".

وعلى الرغم من قضاء أشهر في تحطيم العملية الانتخابية الأمريكية ووصفها بأنها "مزورة" خلال السباق الرئاسي لعام 2020، يشجع ترامب الآن الجمهوريين على العودة إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات منتصف المدة لعام 2022.

قوة الفضاء

وأقر دونالد ترامب بأن الكثيرين وجدوا أن محاولاته لإنشاء فرع جديد للجيش "القوة الفضائية" تتسم بروح الدعابة إلى حد ما، حيث قال للحشد في أوهايو إن "الجميع ضحكوا".

لكن استدرك: "لقد تجاوزناهم في الفضاء".