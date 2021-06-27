مصيدة الأمن العراقي تصطاد 4 رؤوس إرهابية في بغداد

رغم هزيمة "داعش" قبل سنوات، إلا أن خطر التنظيم الإرهابي يطل برأسه بين الفينة والأخرى، سرعان ما يقع في مصيدة الأمن العراقي.

أربعة إرهابيين جدد، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض عليهم أثناء دخولهم العاصمة بغداد.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن العملية "تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمثلت في متابعة ومراقبة تحركات العناصر الإرهابية".

وأسفرت العملية عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكر البيان أن الأربعة "عملوا مع عصابات داعش الإرهابية بصفات مختلفة أبرزهم ما يسمى آمر مفرزة"، مشيرا إلى أنه زور هوية أحوال مدنية للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية.

وبعد القبض عليهم، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.

ومنذ أشهر تشن قوات الأمن العراقية عمليات أمنية بمسميات مختلفة، لملاحقة بقايا تنظيم داعش في البلاد.