انفجار يصيب اثنين ويعطل أنشطة كنيسة في الكونغو الديمقراطية

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة محلية الصنع في كنيسة بالكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مطلعة قولها إن قنبلة محلية الصنع انفجرت في كنيسة كاثوليكية في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفق ما ذكره نارسيس موتيبا كاشالي، رئيس بلدية بني فيل (شمال كيفو) فإن الانفجار وقع في السادسة صباحا (4 صباحا بتوقيت جرينتش) [...] وهي قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة داخل الكنيسة".

ووقع الانفجار قبل ساعة الذروة من وصول المصلين للمشاركة في مراسم دينية مخصصة للأطفال.

في هذه الأثناء أكدت مصادر محلية أن الانفجار تسبب في شل أنشطة الكنيسة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت مجموعة خبراء أمميين مسؤولين عن تطبيق العقوبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من انتشار العبوات الناسفة يدوية الصنع.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.