مايكروسوفت تعلن شرطا لتنشيط "ويندوز 11 هوم".. ما هو؟

كشفت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت النقاب عن النسخة "ويندوز 11" أحدث إصدار من نظام التشغيل الأشهر "ويندوز".

وأدخلت مايكروسوفت الكثير من التغييرات والتحسينات على هذا الإصدار ومنها حاجة المستخدمين إلى الاتصال بالإنترنت لتنشيط نظام التشغيل الجديد على أجهزتهم.



وأضافت مايكروسوفت الكثير من الخصائص إلى النسخة الجديدة من نظام التشغيل مثل الشكل الأكثر عصرية وحداثة ودمج ألعاب إكس بوكس فيه وكذلك تطبيقات نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد وتطبيق التواصل الاجتماعي فيس تايم الخاص بأجهزة أبل.

ويمكن تحديث الإصدار الجديد عند طرحه في الخريف المقبل، لكن الأشخاص الذين يبدأون تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بنظام التشغيل الأوسع انتشارا "ويندوز 11 هوم" سيحتاجون إلى الاتصال بالإنترنت وإنشاء حساب لهم على خدمات مايكروسوفت الرقمية لتفعيل نظام التشغيل.

كما أضافت مايكروسوفت خطوة إضافية في عملية إعداد نظام التشغيل وتتطلب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت عبر الإنترنت حتى يتمكن من استخدام جهاز الكمبيوتر.

من ناحيته، قال بانوس باناي مدير الإنتاج في مايكروسوفت، خلال الاحتفال الخاص بالكشف عن نظام التشغيل ويندوز 11 يوم الخميس الماضي عبر الإنترنت، إن تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل ويندوز كان يبدو أمرا بعيد المنال، لكنه مع طرح الإصدار الجديد ويندوز 11 في الخريف المقبل سيكون في مقدور المستخدمين تشغيل هذه التطبيقات على أجهزتهم.

وقال موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إن الأمر الجيد هو أن المستخدم لن يحتاج إلى أي شيء غير نظام التشغيل ويندوز 11 لكي يستخدم تطبيقات أندرويد.