البحرين: تحركات الحوثي عدوان جبان يستهدف الآمنين

أدانت البحرين، الأحد، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي نجران وخميس مشيط بالسعودية.
وقالت وزارة خارجية البحرين في بيان، إن "تحركات مليشيا الحوثي عدوان جبان يستهدف الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس إصرارها على عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة."
وأشادت البحرين بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وأكدت البحرين على وقوفها التام في صف واحد مع المملكة العربية السعودية فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية.
وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.
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