إسرائيل تستدعي سفير بولندا للاحتجاج

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير بولندا للاحتجاج على تشريع بولندي يمنع إعادة الممتلكات أو منح التعويضات للناجين من الهولوكوست.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه "استدعى رئيس الدائرة السياسية - الاستراتيجية في وزارة الخارجية السفير ألون بار السفير البولندي في إسرائيل مارك ماغيروفسكي للاجتماع".



وأضافت: "أعرب بار عن خيبة أمل دولة إسرائيل الشديدة من التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب بالبرلمان الهولندي الأسبوع الماضي، الذي من المتوقع أن يؤثر سلبًا، وفقًا للخبراء، على 90٪ من طلبات استعادة الممتلكات من الناجين من المحرقة وأحفادهم".

وتابعت: "وجدد بار أن التشريع سيؤثر على العلاقات بين البلدين، مشددًا على أنه لم يفت الأوان بعد على بولندا لوقف القرارات التي تعني التخلي عن التزاماتها".

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قالت: "يسود التوتر بين إسرائيل وبولندا بسبب مشروع قانون يمنع إعادة الممتلكات أو منح التعويضات للناجين من الكارثة وذويهم.

وأضافت: "وأقر المجلس الأدنى للبرلمان البولندي يوم الخميس مشروع القانون وأحاله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه".

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من أن القانون يسيء إلى العلاقة بين البلدين.

وقال في بيان "ما من قانون يغير التاريخ ويمحو الفظائع وذكرى الكارثة".