بأول زيارة خارجية.. حاكم إقليم دارفور يصل السعودية

وصل حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي،الأحد، إلى السعودية في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه.
وقال "مناوي" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه :"وصلت للمملكة العربية السعودية اليوم في زيارة قصيرة ألتقي خلالها عدداً من المسؤولين ومدراء الصناديق.. أملي أن أجد ما يعين إقليم دارفور وشعبه".
وجرى تعيين مناوي حاكما على دارفور بمقتضى اتفاق جوبا للسلام والذي نص على نظام الحكم الإقليمي بدلاً عن الولايات.
ويرأس مني حركة جيش تحرير السودان وهي واحدة من أبرز الفصائل المسلحة التي قاتلت نظام الإخوان المعزول، ووقع بعد التغيير على اتفاق جوبا للسلام المبرم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعتبر السعودية والإمارات أكبر الداعمين والضامنين لاتفاق جوبا لسلام السودان والذي يجري تنفيذه حاليا لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
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