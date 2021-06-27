قمع الأقليات.. اشتباكات بين الأمن الإيراني و"بلوش"

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيراني ومجموعة من أبناء القومية البلوشية في مدينة "سرباز" جنوب شرقي البلاد.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، بأن المواجهات اندلعت على خلفية محاولة قوات الأمن اعتقال أحد أبناء القومية البلوشية في مدينة سرباز، إحدى مقاطعات محافظة سيستان وبلوشستان.



وقالت شبكة "رصد البلوشية" الحقوقية، في هذا الصدد إن "أهالي قرية فلات بمدينة سرباز حاولوا منع ضباط الشرطة ورجال الأمن من اعتقال بلوشي يدعى "ياسين ملك رئيسي نجل عبد المجيد".

وأوضحت الشبكة الحقوقية أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال المواطن البلوشي وتقييد يديه وبعد نقله إلى سيارة الشرطة هاجم المواطنون البلوش رجال الأمن وحدثت مواجهات بينهما".

وقال مصدر مطلع، إنه "من أجل تحرير ياسين من قبضة الشرطة، تعرض رئيس جهاز استخبارات مقاطعة مدينة سرباز للضرب على أيدي المواطنين ونقل إلى المستشفى".

واحتجاجات البلوش جاءت جراء على عدم شرعية أمر الاعتقال وعدم إصداره، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إطلاق سراح ياسين، ولا تتوفر معلومات عن التهم الموجهة له حتى الآن، وفق المنظمة الحقوقية البلوشية.



وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 85 مليونًا، وغالبية البلوش ينتمون للمذهب السني، بحسب إحصائيات رسمية.

وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكو أبناء السنة في إيران من الاضطهاد والمضايقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.