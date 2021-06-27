السودان يرتب لإجلاء رعاياه العالقين بالهند

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، "ترتيبات لتيسير عودة 400 من رعاياه العالقين في الهند بسبب التحور الجديد لفيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزراة الخارجية بالخرطوم، لوكالة السودان للأنباء الرسمية، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتمعت واتفق أطرافها على اتخاذ كل الترتيبات لتيسير عودة العالقين من الهند في الأسبوع الأول من يوليو/تموز.

وذكر المصدر أن اللجنة "تدرس الآن عدداً من الخيارات بما فيها خيار الاستعانة بالدول الشقيقة في بعض الترتيبات اللوجستية واستكمال بعض التدابير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لعودة العالقين".

وذهب السودانيون العالقون حالياً إلى الهند في رحلات علاجية، وصادفوا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي أغلقت بموجبها السلطات الهندية حدود بلادها ومنعت السفر منها وإليها.

وأكدت "خارجية الخرطوم" أن موضوع السودانيين العالقين بالهند يشكل أولوية قصوى لأعمال اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والتي تشارك فيها بفاعلية.

وأشارت "الخارجية" وفق المصدر إلى أنها تتابع مع السفارة السودانية بدلهي، موضوع العالقين والتنسيق معهم ومتابعة أمر عودتهم للبلاد.

وكانت قضية السودانيين العالقين في الهند أثارت الاهتمام بشكل لافت إثر تقارير تشير إلى أنهم يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ونفاد مصروف بعضهم، بينما ظلت عائلاتهم في مناشدات مستمرة لحكومة الخرطوم بضرورة التدخل لعودتهم.

ويضطر كثير من المرضى السودانيين الذهاب للخارج لتلقي العلاج نظراً لرداءة النظام الصحي داخل بلادهم إثر سياسات الحكومة السابقة والتي أسهمت أيضاً في هجرة الكوادر الطبية.

