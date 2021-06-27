التحالف يدمر صاروخا حوثيا باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية. وفي وقت سابق الأحد، أكد التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط ونجران.

جاء ذلك بعدما أعلن التحالف، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط أيضا. وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.



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