إسرائيل تعتزم السماح بإدخال الوقود لغزة

أعلنت إسرائيل، الأحدـ اعتزامها إدخال الوقود إلى قطاع غزة بداية من يوم غدا الإثنين، وذلك في خطوة لتخفيف القيود بعد العملية العسكرية "حارس الأسوار" الشهر الماضي بالقطاع.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله :" اعتباراً من يوم غد الإثنين سيتم نقل المحروقات إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.. القرار مرهون باستمرار الاستقرار الأمني".



وقد أدخلت السلطات الإسرائيلية، الإثنين الماضي، تسهيلات جديدة على حركة المعابر مع قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، عن جملة من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، اعتباراً من صباح اليوم الإثنين.

وبينت الهيئة، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن ما سيتم العمل به اعتباراً من الإثنين هو السماح بعودة العالقين من أبناء قطاع غزة في الأردن عبر معبر بيت حانون/إيرز، وعودة البريد الصادر والوارد بشكل حر.

وذكرت أنه سيسمح بتصدير جميع المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة للضفة الغربية وإسرائيل.

وقال رئيس الهيئة حسين الشيخ إن "ما سمح به نأمل أن يكون مقدمة لرفع الحصار بالكامل عن أهلنا في غزة".