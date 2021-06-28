أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، ترقبا لانتعاشة في تداولات المعدن الثمين بالأسواق العالمية.

واليوم أول أيام الأسبوع في تعاملات الأسواق العالمية بعد عطلة السبت والأحد.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين لمستوى 214.85 ريال سعودي (57.29 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.99 ريال (350.10 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، الأحد، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.33 ريال (33.42 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.39 ريال (28.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية في السعودية 6686.25 ريال (1783 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في ختام تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة الماضي، بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر أوقية الذهب مستوى 1789.30 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة".

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.