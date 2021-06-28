سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 28 يونيو 2021.. صدمة "المركزي"

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، لدى بنك السودان المركزي، بينما استقر في السوق السوداء وسط تراجع الطلب.

وقالت الحكومة السودانية، يوم السبت، إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي وذلك بعد استكمالها لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر تهدد بزيادة الضغوط على معظم السكان.

وكان السودان قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في فبراير شباط خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وألغى السودان في الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

وصدم "البنك المركزي" اليوم الإثنين، السوق الموازية بزيادة ملموسة في أسعار العملات الأجنبية والعربية، في محاولة لتحجيم نشاط السوق السوداء الذي بدأ ينشط مؤخرا من جديد.

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 448.63 جنيه للشراء، و451.99 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقر عند 465 جنيها.

ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.



وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.



وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة لكنه حقق تقدما سريعا نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.

اليورو والإسترليني

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي 534.84 جنيه للشراء، و538.85 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره لدى السوق السوداء 550 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني في المركزي السوداني 623.10 جنيه للشراء و627.77 جنيه للبيع، فيما جاء السعر لدى السوق السوداء عند 460 جنيها.دون تغير عن أمس.

الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 119.63 جنيه للشراء، و120.52 جنيه للبيع، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية إلى 120 جنيها.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 122.15 جنيه للشراء، و123.06 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء عند 124 جنيها.

وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي، ارتفاع سعر الدينار الكويتي إلى 1482.10 جنيه للشراء، و1493.22 جنيه للبيع.