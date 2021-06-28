أول أتوبيس كهربائي مصري.. يقطع 300 كيلومتر بشحنة واحدة

نجحت مصر في إنتاج أول أتوبيس كهربائي بأيد محلية، لمواكبة التوجه العالمي للتحول للمركبات الكهربائية.

كشفت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، اليوم الإثنين، عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة صناعة وسائل النقل mcv، لتصنيع أتوبيس كهربائي مصري بأيد مصرية، في إطار رؤية مصر 2030.



وبحسب بيان الوزارة، تعد المركبات الكهربائية أكثر محافظة على البيئة وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون ضمن جهود مكافحة التلوث.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، إن تصنيع الأتوبيس الكهربائي شهد الاعتماد على المكونات المحلية بنسبة 60%، لتحفيز وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات في مصر والعوائد الاقتصادية المترتبة عليها.

وأوضح أن تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من الزجاج والإطارات والمقاعد، ومواد الخام الأساسية مثل الفايبر والصاج الخارجي لهيكل الحافلة.

مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري

ومن بين أهم مواصفات الحافلة الكهربائية المصرية، إنها تستطيع العمل بشكل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة، ويضم 49 مقعدا.

وتصل سرعته القصوى إلى 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى العمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية.





وتمضي مصر في تنفيذ خطة لاختراق مجال المركبات الكهربائية، حيث بدأت تفعيل اتفاقيات مبرمة بين شركة النصر للسيارات وشركة دون فونج الصينية، لتصنيع السيارة الكهربائية E70,

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق هذا الشهر عن توريد الشركة الصينية 13 سيارة كهربائية لعمل الاختبارات لها في الشوارع المصرية.

وبحسب توفيق من المقرر بدء إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة منتصف عام 2022.