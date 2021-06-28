"أحوازي" يضرم النار في نفسه أمام محكمة إيرانية

توفي مدرس رياضيات من أبناء مدينة الأحواز "أمين كيان بور"، الإثنين، بعدما أضرم النار في نفسه أمام محكمة محافظة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مدرس الرياضيات من أبناء مدينة الأحواز أمين كيان بور، فارق الحياة بعدما أضرم النار في جسده أمام محكمة أصفهان احتجاجاً على حكم المحكمة بإخلاء منزله الذي اشتراه لعائلته قبل 25 عاماً".



وقال موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، إن "أمين كيان بور يقيم في محافظة أصفهان، واشترى منزلاً له قبل سنوات، وقررت محكمة المحافظة إخلاء منزله نتيجة قضية خلافية مع مواطن من القومية الفارسية".





وأضاف الموقع، بحسب مصادر محلية أن "كيان بور أقدم على إضرام النار في جسده أمام محكمة أصفهان احتجاجاً على قرار المحكمة".

ويعاني أبناء القومية العربية من سياسات التغيير الديمغرافي والتمييز من قبل السلطات الإيرانية، ويبلغ عدد أبناء القومية العربية في إيران قرابة خمسة ملايين نسمة، وتعاني من مدن أبناء هذه القومية من ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية.