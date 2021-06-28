استقرت أسعار الذهب في سوريا ، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، رغم هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.

واستقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بسوريا، مساء اليوم الإثنين، عند نحو 156 ألف ليرة للبيع، و 1555.5 ألف ليرة للشراء.

وهذه متوسط الأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وسجل متوسط السعر الرسمي للدولار في البنوك، نحو 2512 ليرة، فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 3185 ليرة للشراء، و 3235 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 133.714 ألف ليرة للبيع، و 133.286 ألف ليرة للشراء، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 104 آلاف ليرة للبيع، و103.667 ألف ليرة للشراء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، نحو 5.544 مليون ليرة للبيع، و 5.526 مليون ليرة للشراء.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب، نحو 1.248 مليون ليرة للبيع، و1.244 مليون ليرة للشراء.

أسعار الذهب عالميا

وجرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق في تعاملات الإثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك "ساكسو": "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار".

وأضاف:" يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب بأكبر خسارة يومية في 5 أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل 6 عملات رئيسية.