استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل نفطي بسوريا

قالت وكالة الأنباء السورية، إن قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي استهدفت، مساء اليوم الإثنين، بالقذائف الصاروخية.
وذكرت وسائل إعلام سورية، أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر قولها، إن الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.
وحلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.
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