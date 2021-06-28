أسعار الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يتراجع وفرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، مسجلا 897.54 جنيه (57.27 دولار).

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، فقد تراجع إلى 785.37 جنيه (50.11 دولار).

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق ونوع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، بينما تصل إلى 150 جنيها لدى بعض المحلات والتجار، علما بأن قيمة المصنعية شاملة الضريبة والدمغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال التعاملات 673.16 جنيه (42.95 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو523.57 جنيه (33.41 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 في مصر سجل 448.77 جنيه (28.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، الإثنين، إلى مستوى 27.913 ألف جنيه (1781 دولار).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر، خلال تعاملات الإثنين، إلى نحو مستوى 6283 جنيها (400.90 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وجرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق في تعاملات الإثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك "ساكسو": "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار".

وأضاف:" يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب بأكبر خسارة يومية في 5 أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل 6 عملات رئيسية.