نائب إيراني يهدد: سنحاكم روحاني ونائبه

هدد النائب الإيراني المتشدد، محسن دهنوي، بمحاكمة الرئيس حسن روحاني ونائبه الأول رئيس اللجنة الاقتصادية إسحاق جهانغيري، بتهمة الاختلاس.

وتنتهي ولاية روحاني الثانية مطلع أغسطس/آب المقبل، ويتولى الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في 18 من يونيو/حزيران الجاري.



ونقلت وسائل إعلام محلية إيرانية عن النائب محسن دهنوي خلال مقابلة، تابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، قوله "يجب محاكمة حسن روحاني، وإسحاق جهانغيري، وهذا سيتم قريبًا بتهمة نهب 60 طنًا من احتياطي الذهب، و18 مليار دولار".

ولم يحدد النائب الإيراني المتشدد وقتا معينا لمحاكمة الرئيس روحاني، فيما تحاكم السلطة القضائية محافظ البنك المركزي السابق، ولي الله سيف بتهمة تعطيل الاقتصاد.





وكان ولي الله سيف تولى مهمة رئاسة البنك المركزي بعد تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في أغسطس/ آب 2013، وإقالة روحاني من منصبه أواخر يوليو/تموز 2018.

واتهم المدعي العام في طهران، رئيس البنك المركزي السابق، بخرق القواعد والتخلي عن مهامه وتعطل النظام الاقتصادي، وإهدار أكثر من 30 مليار دولار، و 60 طنًا من احتياطي الذهب خلال سنتين.