سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الدولار في سوريا، اليوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، لليوم الثاني لدى السوق الموازية غير الرسمية، وفي البنوك.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الليرة السورية في تعاملات الثلاثاء.

فيما سجل متوسط سعر الدولار الرسمي، أمام الليرة السورية في البنوك، نحو 2512 ليرة.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية "السوداء" نحو 3185 ليرة للشراء، و 3235 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.

وتشهد سوريا، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا.

ويعيش غالبية السوريين، تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتتجه سوريا نحو وضع غذائي هو الأسوأ في تاريخها في ظل تفاقم أزمة محصول القمح، وإغلاق المعابر الحدودية وهو ما يؤثر على دخول المساعدات.

وباتت حملة عام القمح، التي أطلقتها الحكومة السورية مطلع موسم الزراعة معرضة للخطر بسبب الجفاف الشديد الذي تتعرض له البلاد.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلى نحو 3800 ليرة للشراء، و 3865 ليرة للبيع، مقابل نحو 3797 ليرة للشراء، و 3862 ليرة للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 4420 ليرة للشراء و 4495 ليرة للبيع، مقابل 4411 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 849 ليرة للشراء، و 866 ليرة للبيع، مقابل نحو 846 ليرة للشراء، و 863 ليرة للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 867 نحو ليرة للشراء، و 884 ليرة للبيع، مقابل نحو 864 ليرة للشراء، و 881 ليرة للبيع.

وكذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 10580 ليرة للشراء، و 10755 ليرة للبيع، مقابل نحو 10562 ليرة للشراء، و 10753 ليرة للبيع، أمس.