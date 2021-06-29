تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، التراجع اليوم الثلاثاء، 29 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.



سعر اليورو في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وهو قريب من سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، الذي سجل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

"الشام الجديدة"

تدخل العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، ويستحوذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.

في 25 أغسطس/آب 2020، أثمرت قمة ثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق خروج مشروع “الشام الجديد" إلى النور.

ويعتمد هذا المشروع على التكامل بين مصر بالعمالة والعراق بالنفط والأردن بالموقع الجغرافي بينهما، حيث يستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة، وذلك عبر مد أنبوب نفط عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ومن ثم إلى مصر.

كما يستهدف التحالف تصدير الكهرباء المصرية للعراق والأردن، ومن ثم تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون في قطاعات الصحة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وزيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، أمس.