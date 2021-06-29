الذهب يهبط بفعل قوة الدولار والنفط يتراجع.. عاصفة السلالة دلتا

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، كما هبط النفط بفعل سلالة دلتا.

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

تراجع أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو حزيران عند 1770.36 دولار أمس الاثنين.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن سوق الذهب شهدت تداولات فاترة إذ أن بعض المتعاملين في السوق ما زالوا مرتبكين بشأن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي.

وتحول عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي على الرغم من قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي الأسبوع الماضي.

ويحوم الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن مير قال إن "الدولار سيبدأ في التراجع مجددا، بسبب أن المشهد واضح على جبهة (رفع) أسعار الفائدة لمدة 18 شهرا إلى عامين على الأقل".

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.02 دولار، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 2678.11 دولار، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1089.14 دولار.

النفط ينخفض

كما انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود مع تسبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19 في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت 2% يوم الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 72.72 دولار للبرميل، لتواصل خسارة 1.5% تكبدتها أمس.

ويأتي ارتفاع الحالات المصابة بالسلالة دلتا في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يونيو حزيران لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.

وتظهر توقعات أوبك للطلب أنه في الربع الأخير من العام سينخفض المعروض العالمي من النفط عن الطلب بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، مما يمنح المنتجين بعض المجال للاتفاق على زيادة الإنتاج.

ويقول محللون إن أوبك سترفع الإمدادات في أغسطس آب إذ تشهد السوق شحا بفعل نمو قوي على طلب الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام.

وفرضت إسبانيا والبرتغال، الوجهتين المفضلتين لقضاء العطلات الصيفية لدى الأوروبيين، قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، بينما يواجه 80% من الأستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.