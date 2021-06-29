وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس

أعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.

وقال دوس إن أنسي ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وعن عمر ناهز 91 عاما.



وأنسي ساويرس، من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنه تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" التي أصبحت فيما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينيات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج بالسيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أولاد نجيب، وسميح، وناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.