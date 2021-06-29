رحلة هروب كارلوس غصن تصل محطة "الندم".. ماذا حدث؟

تعج رحلة هروب كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة نيسان اليابانية بالمفاجآت، لدرجة بلغت حد الندم والانحناء أمام محكمة القضية.

وأعرب أمريكي ونجله أمام محكمة في طوكيو الثلاثاء عن "ندمهما" على الدور الذي قاما به لمساعدة رئيس نيسان السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان بعدما أطلق سراحه بكفالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويواجه العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية دورهما في المساعدة على تهريب غصن على متن طائرة خاصة في صندوق للمعدات السمعية ليتمكن من التوجّه إلى لبنان، الذي لا تربطه اتفاقية مع اليابان لتسليم المطلوبين.

أعوان كارلوس غصن أمام المحكمة

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمريكيين اللذين أقرا بالتهم الموجهة إليهما، انحنيا أمام المحكمة بينما أعربا عن ندمهما.

وقال مايكل تايلور إن غصن وزوجته كارول قالا حينها إن التواري عن الأنظار بعد الإفراج عن المتهم بكفالة "لا يعد جريمة في اليابان"، وفق ما أوردت شبكة "إن إتش كي" الوطنية.

وأضاف تايلور بأنه أراد مساعدة غصن نظرا للعلاقات العائلية التي تربطهما.

ونقلت "بلومبرج نيوز" عنه قوله أمام المحكمة "أشعر بندم عميق على أفعالي وأعتذر بكل صدق لتسببي بصعوبات للإجراءات القضائية والشعب الياباني".

وقال نجله بيتر "بعد أكثر من 400 يوم في السجن، كان لدي وقت طويل للتأمل".

عملية هروب كارلوس غصن

ومثل الأمريكيان أول مرة أمام المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما لا يزال غصن هاربا في لبنان.

وكان قطب عالم صناعة السيارات السابق خارج السجن بكفالة بانتظار محاكمته بواحدة من أربع تهم يواجهها بسوء السلوك المالي عندما هرب، إذ توقف في تركيا قبل استكمال رحلته إلى لبنان.

وشكلت عملية الهروب في كانون الأول/ديسمبر 2019 إحراجا كبيرا للسلطات اليابانية. ووصفها المدعون الأمريكيون بأنها كانت "من بين عمليات الهروب الأكثر صفاقة وتنظيما في التاريخ الحديث".

وخضع غصن للاستجواب من قبل محققين فرنسيين في لبنان الشهر الماضي على خلفية الاشتباه بارتكابه سلسلة مخالفات مالية.

وتجري محاكمة مساعده السابق في نيسان جريج كيلي في طوكيو بتهمة مساعدة غصن في إخفاء جزء من دخله.

ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيته في وقت لاحق من العام الجاري.