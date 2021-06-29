إهانة وتهديد.. "إخوان مصراتة" يستهدفون مسؤولة محلية

فكر إخواني متطرف ينبذ الآخر ويحط من شأن المرأة، في أيديولوجيا راديكالية تشكل أدبيات التنظيم الإرهابي في جميع معاقله.

ففي مصراتة الليبية التي تعتبر معقل الإخوان بهذا البلد، تواجه مسؤولة بلدية منتخبة من السكان إهانات وتهديدات طالت عائلتها، بهدف إجبارها عن التخلي عن مقعدها بما يفسح المجال لقائمة "إعمار" المسيطرة على المجلس البلدي للمدينة، أو الرضوخ لابتزازات إعلان الانتماء للتنظيم.

وأعلنت حميدة محمد المنقوش، عضو المجلس البلدي مصراتة المنتخبة عام 2020 عن مقعد المرأة، تعرضها لإهانات من زملائها في المجلس -المنتمين لقائمة "الإعمار" الإخوانية.



وكتبت حميدة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" تقول إنها تتعرض لإهانة وتطاول بصفتها عضوا منتخب اعن مقعد المرأة في المجلس البلدي مصراتة -المدينة التي يسيطر عليها الإخوان- في ظل عدم ردع من يقومون بهذه الأعمال داخل الاجتماعات الرسمية للمجلس.

وتابعت عضو المجلس البلدي مصراتة أن "الأمر تأزم حتى بلغ حد ترويع أمنها وأسرتها في بيتها من خلال التهديد والوعيد"، كاشفة عن "تلقي أفراد أسرتها اتصالات تضمنت تهديدا ووعيدا من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي في ساعات متأخرة من ليل الأمس".

وحملت المسؤولة المحلية عميد بلدية مصراتة وباقي أعضاء المجلس مسؤولية ما قد تتعرض له وأسرتها داخل وخارج ديوان بلدية مصراتة.

وشددت على أنها "لن تسكت على ما تتعرض إليه تحت في ظل نظام انتخابي بالقائمة"، معتبرة أنه "اغتال الديمقراطية وسلب حقوق المنتخب عن مقعد المرأة وأهان كرامة الإنسان".

ويقود المجلس البلدي بمصراتة أعضاء قائمة "إعمار" وعلى رأسها محمود السقوطري (عميدا لمجلس بلدية المدينة) وهم من المنتمين لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.

ورغم أن المنقوش عضو بالمجلس البلدي عن مدينة مصراتة التي يسيطر عليها الإرهابيون، إلا انها ليست على وفاق تام مع ذراع الإخوان في ليبيا وأكدت مرارا عدم انتمائها لأي حزب وأنها مستقلة.

