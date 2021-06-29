"ميانمار العسكري" يسقط اتهامات عن 24 من كبار الشخصيات

أسقطت السلطات العسكرية في ميانمار الاتهامات عن 24 من كبار الشخصيات المطلوبة بموجب قانون مكافحة التحريض.

وكانت السلطات قد سجلت مئات المطلوبين في قوائم، من بينهم ممثلون ورياضيون ومؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي وأطباء ومدرسون، لمعارضتهم المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على الحكم من الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.



وقال التلفزيون الذي يديره الجيش الثلاثاء إن السلطات أسقطت الاتهامات الموجهة لهم بموجب قانون مكافحة التحريض لأنهم أدلوا بتصريحات مناوئة للحكومة.

وأوضحت قناة مياوادي التلفزيونية أن الاتهامات أسقطت عن 24 لأن ما أتوه "كان نتيجة عوامل خارجية".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي ممن أُسقطت عنهم الاتهامات للحصول على تعليق.

ومنذ فبراير/ شباط يقمع المجلس العسكري حركة الاحتجاج المناهضة للانقلاب ما أسفر عن سقوط أكثر من 860 قتيلا بينهم نساء وأطفال بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، قرارا غير ملزم يدين الانقلاب في ميانمار ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق أسلحة" إلى هذا البلد.

ووافقت على هذا النص 119 دولة وامتنعت 16 عن التصويت.