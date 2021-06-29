مجزرة مأرب اليمنية.. واشنطن تدين الإجرام الحوثي

دانت السفارة الأمريكية باليمن، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي لمليشيا الحوثي الانقلابية على حي سكني في محافظة مأرب.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، إنه" ندين بشدة الهجوم الصاروخي على حي سكني في مأرب والذي أسفر عن سقوط مدنيين بينهم طفل".

.وقصفت مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب حي سكني بصاروخين باليستيين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة 13 مدنيا.

وأكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي، أنه "حان الوقت لإنهاء الصراع باليمن وتقديم الإغاثة للشعب".

وشددت كاثي ويستلي، في بيان مقتضب نشره حساب السفارة على "تويتر " على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية.



وقالت:" يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات".



وترفض مليشيات الحوثي وقف إِطلاق النار تمهيدا للدخول في مفاوضات سلام تنهي الحرب والانقلاب، كما تضع المليشيا شروطا تعجيزية لإفشال كل التحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن .

