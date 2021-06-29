أزمة كتالونيا. مدريد تستأنف الحوار مع الانفصاليين في سبتمبر

أعلن بيري أراغونيس رئيس إقليم كتالونيا، أن الحكومة الإسبانية والانفصاليين الكتالونيين سيستأنفون الحوار بينهما سبتمبر/ أيلول المقبل.
يأتي ذلك بعد نحو أربعة أعوام من محاولة انفصال الإقليم والتي اعتبرت إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا في العقود الأخيرة.
وقال أراغونيس، في مؤتمر صحفي في مدريد حيث التقى رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للمرة الأولى، إن "استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين" سيتم في الأسبوع الثالث من سبتمبر بمدينة برشلونة.
وفبراير/شباط الماضي، عزّزت الأحزاب الانفصالية الكتالونية غالبيتها في البرلمان الإقليمي ما يمكّنها من الاحتفاظ بالسلطة إثر انتخابات طغت عليها جائحة كورونا.
وفاز بفارق ضئيل في الانتخابات مرشح رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز.
وكان يحكم المنطقة ائتلاف بين "اليسار الجمهوري" المنادي بالانفصال عن مدريد و"معا من أجل كالونيا" المعتدل والداعم لسانشيز في البرلمان الإسباني.
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