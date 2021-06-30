كورونا يؤجل مهرجان قرطاج الدولي في تونس

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في تونس تأجيل موعد انطلاق دورته السادسة والخمسين إلى شهر أغسطس/آب المقبل.

وجاء القرار متوافقاً مع الإجراءات الصحيّة التي اتخذتها رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وتماشياً مع قرارات وزارة الشؤون الثقافية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وذكر بيان إدارة المهرجان أن قرار التأجيل يرتبط بتطورات الوضع الصحي في تونس.





وكان من المنتظر، انعقاد مهرجان قرطاج الدولي في الفترة ما بين 8 يوليو/تموز إلى 17 أغسطس/آب.

وسيكون عشاق الموسيقى والمسرح على موعد مع 24 سهرة فنية من تونس والعالم تنطلق بسهرة تكريمية للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف.





واختار القائمون على هذه الدورة إعادة ترسيخ هوية المهرجان وفلسفته التي تأسس عليها وإنصاف المسرح بعد طول تهميش وتخصيص 5 سهرات متتالية للاحتفاء بباقة من العروض المسرحية التونسية حديثة الإنتاج وهي "ياقوتة" للمخرجة ليلى طوبال و"كابوس أينشتاين" لأنور الشعافي و"نادي الغناء" لسيرين قنون و"الأخيرة" لوفاء الطبوبي و"على هواك" لتوفيق الجبالي.





وستتضمن البرمجة حفلات عربية أبرزها عروض للثلاثي جبران (فلسطين)، وسعاد ماسي (الجزائر) وأوم OUM (المغرب)، ودلال أبوآمنة (فلسطين).



أما العروض التونسية، فمن أبرزها عرض الفنان حسن الدوس، وعرض "حوار الأوتار" لكمال الفرجاني بمشاركة لطفي بوشناق وشهرزاد هلال، وعرض الفنان الشعبي الهادي حبوبة.



وسجلت تونس، الثلاثاء، وفق آخر إحصائيات رسمية لها 5231 حالة لتبلغ عدد الحالات اجمالاً 414181 من بينها 14843 حالة وفاة.