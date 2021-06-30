"كورونا" يطيح بمسؤولين كبار في كوريا الشمالية

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عدداً من كبار المسؤولين في البلاد بسبب "حادث خطر" يتعلّق بمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، عن كيم قوله خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه الأوحد في البلاد: إن" هؤلاء المسؤولين أقيلوا لأنّهم تسبّبوا بحادث خطر يشكل أزمة ضخمة على صعيد أمن البلاد وشعبها"، من دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق، كشف قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، روبرت أبرامز، أن السلطات في كوريا الشمالية أمرت بإطلاق النار على عابري حدودها من الصين خشية دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وقال أبرامز خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن بيونج يانج أقامت "منطقة عازلة جديدة على مسافة كيلومتر واحد أو اثنين عند حدودها مع الصين".

وأضاف "نشروا قوات العمليات الخاصة الكورية الشمالية هناك، ولدى هذه القوة الضاربة أوامر بإطلاق النار حتى الموت" على من يحاولون عبور هذه المنطقة.

وتواجه كوريا الشمالية، والذي لم يؤكد وجود إصابة واحدة على أراضيه حتى الآن، خطر انهيار نظامه الصحي في حال تفشي الفيروس.

وكانت بيونج يانج أغلقت حدودها مع الصين في يناير/كانون الثاني 2020 في محاولة لمنع دخول مصابين، وفي يوليو/تموز ذكر الإعلام الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارئ إلى مستواها الأقصى.