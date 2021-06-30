بعد "فضائح" أردوغان.. اعتقال 10 من أتباع زعيم المافيا

اعتقلت الشرطة التركية 10 من أتباع زعيم المافيا، سادات بكر، ردًا على قيام الأخير بفضح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الأربعاء.
وقال مصدر مسؤول، إن فرق مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية الأمن العام بإسطنبول، شنت عملية أمنية متزامنة في 4 مناطق بالمدينة، أسفرت عن اعتقال 10 من المشتبه بهم من أتباع زعيم المافيا بكر.
وذكرت مصادر أمنية أن عملية الاعتقال تأتي بحجة العثور على أدلة جديدة بشأن جريمة قتل ارتكبت قبل 4 سنوات بإسطنبول، وذلك بالتزامن مع مواصلة بكر فضح تفاصيل علاقة عصابات المافيا بقيادات الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية سليمان صويلو.
ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على 10 من المشتبه بهم واحتجازهم، فضلًا عن ضبط 4 مسدسات و149 طلقة و 12 شيكًا بقيمة إجمالية 915 ألف ليرة.
يأتي التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات المماثلة التي سبق اتخذتها السلطات التركية ردًا على الجرائم والفضائح التي دأب زعيم المافيا على نشرها بموقع يوتيوب منذ أكثر من شهر.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاعتقال الجديدة إلى استفزاز سادات بكر زعيم المافيا.
وكان سادات بكر بدأ الشهر الماضي في نشر فضائح تمس مسؤولين، وذلك بعد انطلاق حملة أمنية ضد رجاله في أبريل/نيسان الماضي.
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