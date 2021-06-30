تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 30 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، 18.55 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، أمس.



ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.60 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.63 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لليورو عند 18.52 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ الريال 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

نمو الاستثمارات

ونجحت مصر بمفردها في الاستحواذ على 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقارة الأفريقية في عام 2020 بقيمة 38.9 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2021.

وتصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليار دولار، وفي المقابل سجل صافي التدفقات الخارجة 327 مليون دولار خلال العام.

واستقبلت القاهرة أكثر من 50% من الاستثمارات المتدفقة لبلدان شمال أفريقيا في 2020، والتي قدرت بنحو 10.1 مليار دولار.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري،عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.70 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.78 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، أمس.