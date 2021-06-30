إسرائيل عن تعيين أول سفير بحريني: خطوة أخرى لتعزيز العلاقات

رحبت إسرائيل، الأربعاء، بتعيين مملكة البحرين سفيرا لها في تل أبيب، معتبرة أن ذلك يشكل "خطوة أخرى" لتعزيز العلاقات.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجلاهمة الذي قام بأداء القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وسيصل قريباً للعمل سفيراً لمملكة البحرين في إسرائيل".

واعتبر لابيد ذلك "خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المهمة بين إسرائيل والبحرين".

وكان لابيد بدأ أمس زيارة رسمية إلى الإمارات، حيث افتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد، اليوم الأربعاء، القنصلية الإسرائيلية في دبي.

وأمس الثلاثاء، أدى السفير خالد الجلاهمة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل، القسم أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ذلك يأتي بعد 3 أشهر من تعيين الجلاهمة الذي يعد أول سفير للمنامة في تل أبيب.

ويأتي افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي وكذلك القنصلية بدبي، وتعيين أول سفير للبحرين في تل أبيب، في إطار ثمار اتفاق السلام الموقع بين الدول الثلاث، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي،