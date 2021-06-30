قمة فلسطينية أردنية في عمان.. ومستجدات المنطقة تتصدرها

تنعقد في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، قمة ثنائية بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قمةٌ قال حسين الشيخ، الوزير الفلسطيني المكلف بالشؤون المدنية، إنها ستبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كتب الشيخ: "يلتقي اليوم الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخاه الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة".

وأضاف أن اللقاء يأتي "تأكيداً على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".





ويأتي هذا اللقاء، بعد أربعة أيام من قمة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، عقدت في العاصمة بغداد، الأحد، بحضور الملك عبدالله، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وفي تلك القمة، ناقش قادة الدول الثلاث قضايا إقليمية مختلفة بينها الملف الفلسطيني، حيث أكدوا ضرورة تفعيل جهود السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

