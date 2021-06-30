كردستان العراق "يقصف" الحشد الشعبي: أنتم من يستهدف أمننا

نفت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق انطلاق طائرات أمريكية من مطار أربيل لقصف مقرات فصائل تابعة للحشد، قرب الحدود مع سوريا.

وأكدت حكومة الإقليم أن تلك الادعاءات "عارية عن الصحة"، ولها "دلالات سيئة".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان، جوتار عادل، إن "المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيات كتائب سيد الشهداء، صرّح بأن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات (ليل السبت الأحد) انطلقت من مطار أربيل الدولي".

وأضاف، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "إذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، فإننا نعدّها ادعاءات عارية عن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتراه، والهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، وما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً".

وأكد أن "ادعاءات المكصوصي تثبت بالدليل القاطع، أن أية هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي إليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وأن ما لفّقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً للاعتداء على أربيل".

وليل الأحد، نفذت طائرات أمريكية عملية جوية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران، تقع عند الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، تستخدمها لتخزين السلاح، ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من أذرع طهران.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية تلك الهجمات بأنها "دفاعية"، وتأتي للرد على الاستهدافات التي تطال مصالحها في العراق من قبل تلك المليشيات ذات الولاء الإيراني.



وعقب ليلة تكبدت فيها خسائر كبيرة، توعدت المليشيات بتصعيد الموقف ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق، مهددة بشن "حرب مفتوحة".

واستهدف القصف الأمريكي مواقع تابعة لمليشيات "كتائب سيد الشهداء"، وكتائب "حزب الله"، المواليتين لإيران التي توليهم رعاية خاصة في التمويل والتدريب والتسليح.

وكان المكصوصي قد زعم في تصريحات تلفزيونية أن المقاتلات الأمريكية التي استهدفت مليشيات الحشد الشعبي، قد انطلقت من قاعدة عسكرية في أربيل تضم قوات أمريكية.