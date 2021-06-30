تستقبل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة في قصر ويندسور، وفق قصر باكنجهام.
وقال القصر، في بيان، إن الاجتماع بين الملكة البريطانية والمستشارة الألمانية التي ستغادر منصبها بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول سيعقد بعد ظهر الجمعة في قصر ويندسور الذي يبعد 40 كيلومتراً عن لندن.
وكانت الملكة والمستشارة التقتا منتصف يونيو/حزيران خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال جنوب غربي إنجلترا.
كما من المقرر أن تلتقي ميركل الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومة شمال غرب لندن.
ويناقش الزعيمان، وباء كوفيد-19، حيث دعت ميركل الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة إلى فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا، لمنع تفشي المتحور "دلتا" الأشد عدوى من فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثاني لقاء في أسبوعين.. ميركل تلتقي ملكة إنجلترا الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.